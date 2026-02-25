Der Fall löste kurz vor Weihnachten Schlagzeilen aus: Nachdem die US-Regierung die Gruppierung Antifa-Ost auf eine Terrorliste gesetzt hatte, kündigten die Sparkasse Göttingen und die genossenschaftliche GLS Bank auch die Konten des linksradikalen Vereins Rote Hilfe in Deutschland. Es war nicht die einzige Organisation aus dem linken Spektrum, die in jüngerer Zeit ihre Bankverbindung verlor, aber in diesem Fall lag ein Zusammenhang sehr nahe: Die Kündigungen waren wohl eine direkte Folge von Donald Trumps Kampf gegen die „Antifa“. Der lange Arm des US-Präsidenten reichte einmal mehr bis nach Deutschland. Im linken Spektrum formierte sich daraufhin die Initiative „Debanking stoppen“.