Im Berufsverkehr ist es manchmal wie im Leben. Mal läuft es, mal nicht; oft eher nicht, so wie im allmorgendlichen Stau, während man mit zuckenden Augen auf das selbstredend rote Ampellicht starrt. Oder wenn man in der S-Bahn steht, seit 20 Minuten schon, weil wieder nichts vorangeht, Stammstreckensperrung. Wenigstens erkennt der Chef die Begründung fürs spätere Erscheinen ohne Nachfrage an, wenn darin nur die Wörter "Bahn" oder "S-Bahn" vorkommen. Dann drischt einem ein Teenager beim Umdrehen im vollen Waggon seinen Rucksack ins Gesicht, und man murmelt, wie es der Ratgeber über das Finden der inneren Balance lehrte, "Verlier nie den Mut, es wird alles gut" und wünscht sich doch weit weg, irgendwohin, wo alle Probleme zu Minimundus- Größe schrumpfen. Das ist der Moment, in dem das Flugtaxi in den Gedanken erscheint. So eines etwa, das kürzlich über Singapur schwebte, entwickelt in Baden, mit einem Namen, der allen Zukunftsfreaks einen Schauder über den Nacken jagen dürfte: Volocopter. Bei München entsteht jetzt eine ganze Fabrik für solche Fluggeräte. Man würde also morgens einsteigen und abheben. Der Arbeitsweg, vorher ein Hindernislauf für Hartgesottene, wäre nun ein Vergnügen, ein Stadtrundflug mit Aussicht auf achteinhalb Kilometer Stop-and-go mit Stillstand an der Autobahnanschlussstelle. So sitzt man im Volocopter, lächelnd, glaubend, dass man endlich mal pünktlich erscheinen wird zum Meeting, keine Signalstörung, keine Weichenstörung, Triebwerksstörung, Stellwerkstörung oder wie sie alle heißen. Freie Fahrt, klarer Himmel. Klarer Himmel? Plötzlich wird es düster, die Sonne, sie verdunkelt sich. Hinten, vorne, rechts, links, sie sind überall: Flugtaxis von DHL und Hermes, von jedem Pizzalieferdienst, der auch nur ein wenig auf sich hält. Gelbe Helikopter der Post und pinke von Telekom. Sogar die Deutsche Bahn setzt jetzt auf Flugtaxis, "Neues Projekt, neues Glück", hatte der Bahnchef stolz der Presse gesagt, und es ist noch ein Glück, dass die Personenbeförderungsflugtransporter der Bahn allesamt 20 Minuten verspätet und daher noch nicht am Himmel über der Innenstadt sind. Dann schiebt sich noch ein roter Sightseeing- Doppelhelikopter vor einen und drängt sich als Erster auf den Landeplatz. "Das kann dauern", krächzt der Pilot. Traum zerplatzt. Taumelnd fällt man hinab durch die Troposphäre und landet, peng, auf dem harten Boden der Realität: zurück in der S-Bahn.