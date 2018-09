12. September 2018, 18:52 Uhr Globale Ungleichgewichte An der Grenze der Kapazität

In Industrienationen leiden Menschen an Übergewicht, während viele in Entwicklungsländern hungern. Schuld daran sind auch strukturelle Probleme, wie etwa ein ungerechter Welthandel.

Von Marcel Grzanna

Hunger bleibt ein akutes Problem auf der Welt. Zwar hat sich die Situation in den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich verbessert, doch immer noch sind geschätzt 815 Millionen Menschen von einem meist chronischen Mangel an Lebensmitteln bedroht. Das größte Sorgenkind bleibt Afrika. Bürgerkriege, Dürren, Korruption und Raubbau haben dem Kontinent jahrzehntelang zugesetzt. Eine Katastrophe droht jetzt auch noch durch eine Raupenplage, die seit 2016 wütet und große Teile der Maisernte in 44 Ländern zerstört hat. Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind für Hunderte Millionen Menschen, die von der Landwirtschaft leben, fatal. Die Raupenplage kann schlimmstenfalls viele Menschen das Leben kosten, vor allem Kinder. Dennoch bleibt das Kernproblem ein anderes: Noch immer gelingt es der Weltgemeinschaft nicht, die Lebensmittel auf der Welt so zu verteilen, dass kein Kind mehr mit leerem Magen ins Bett muss.

Während in den Industrienationen und Schwellenländern Übergewicht und Fettleibigkeit zunehmen, kämpfen in den armen Regionen des Erdballs Familien ums nackte Überleben. Spätestens seit Wissenschaftler der Universität Minnesota berechneten, dass vier Milliarden Menschen zusätzlich ernährt werden könnten mit den heutigen Erträgen der Landwirtschaft, ist klar, dass strukturelle Probleme vornehmlich für Hunger auf dem Planeten verantwortlich sind.

Kalorien und Proteine stehen ausreichend zur Verfügung, um eine Weltbevölkerung von zehn Milliarden zu ernähren. Doch einerseits verrotten große Mengen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach den Ernten, weil Geld für Technologie fehlt, um die Lebensmittel frisch zu halten. Schwache Infrastruktur und unzureichende Lagerung vernichten tonnenweise Nahrung. Andererseits werden weltweit große Flächen der Landwirtschaft zur Produktion von Tierfutter eingesetzt. Ein gutes Drittel aller Kalorien des globalen Getreideanbaus wird an Tiere verfüttert, die geschlachtet werden, um den Appetit vor allem in den Industrieländern, aber auch der wachsenden asiatischen Mittelklassen zu decken. Großeinkäufer in Entwicklungsländern haben mit ihren Abnahmegarantien für bestimmte Produkte Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen, aus denen Millionen Kleinbauern ohne Hilfe nicht einfach aussteigen können. Ein Umdenken bei Konsumenten und mehr pflanzliche Lebensmittel auf dem Teller würden den Bedarf an Futtermitteln drastisch reduzieren und Ackerflächen für die Versorgung von Menschen weltweit freigeben. "Es gibt keine globale Blaupause, mit der alle Probleme behoben werden. Die Ackerfläche ist begrenzt. Das erfordert in jedem Fall Lösungen", sagt der Agrarwissenschaftler Tobias Plieninger, der an den Universitäten Göttingen und Kassel lehrt und forscht.

Prognosen gehen davon aus, dass der Bedarf an Getreide zwischen 2005 und 2050 um 60 bis 120 Prozent zunehmen wird. Mehr Menschen und sich verändernde Essgewohnheiten drohen, die Landwirtschaft an die Grenzen ihrer Kapazität zu bringen. "Wie das funktionieren soll, da scheiden sich heute die Geister. Es gibt jene, die mehr Hightech einsetzen wollen, und dann jene, die eine grüne Intensivierung der Landwirtschaft für die richtige Alternative halten", sagt Plieninger. Wichtig aber sei vor allem, dass eine weitere Intensivierung nachhaltig geschehen müsse und nicht auf Kosten der Umwelt gehen dürfe wie durch eine weitere Rodung der Regenwälder.

Seit den 1950er-Jahren ist eine beeindruckende Ertragssteigerung in der Landwirtschaft gelungen, auch in Entwicklungsländern. Besonders der erhöhte Einsatz von Maschinen, Energie, Pestiziden und Mineraldüngern haben die Effizienz eines einzelnen Arbeiters drastisch vervielfacht. Wo früher 50 Arbeitskräfte eine Fläche von 100 Hektar beackerten, genügt heute eine einzige. Doch viele Mittel sind ausgereizt und müssen durch neue Ideen ersetzt werden. Agrarwissenschaften allein werden die Probleme jedoch nicht lösen können.

Westliche Regierungen müssen faire Bedingungen für die Exporteure schaffen

Ernährungsexperten sehen neben dem Sinneswandel bei Konsumenten vor allem die Politik in der Pflicht, Rahmenbedingungen zu schaffen. In den betroffenen Ländern ist eine kluge Geldpolitik notwendig, um Währungen stabil zu halten. Die Stärkung ländlicher Regionen und Investitionen in Produktivität der Landwirtschaft haben in China oder Lateinamerika in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass die Zahl der Hungernden auf der Welt um rund 200 Millionen verringert wurde, obwohl die Erdbevölkerung kontinuierlich gewachsen ist. Investoren aus dem Ausland müssen helfen, Infrastrukturen zu schaffen und Bildungsprojekte anzuschieben, die Arbeitnehmer am Ort in die Lage versetzen, technische Neuerungen bei der Landwirtschaft sachgemäß einzusetzen, und sie über die Perspektiven aufklären, wenn sie auf ökologischen Anbau setzen. Westliche Regierungen müssen zudem faire Bedingungen für die Exporteure schaffen.

Plieninger hält gerade auch Europa für einen wichtigen Standort zur Weichenstellung der Zukunft. "Mit unserer Agrarpolitik nehmen wir eine Vorreiterrolle ein, an der sich andere orientieren", sagt der Agrarwissenschaftler. Doch die EU tut sich schwer: Beispiel Greening. 2015 wurden die Leitlinien eingeführt zum Erhalt von Dauergrünflächen, die Ausweisung ökologischer Vorrangflächen und das Mindestmaß von Vielfalt bei Anbaukulturen. An sich eine gute Sache, um die Qualität von Anbaugebieten und damit die Produktivität der Landwirtschaft zu fördern. Doch Einzelinteressen sorgten für eine völlige Verwässerung der Leitlinien, die kürzlich auch der Europäische Rechnungshof massiv kritisierte. Auf nur fünf Prozent aller Agrarflächen der EU führte das Greening zu Änderungen der landwirtschaftlichen Praxis. Das Welternährungsprogramm der UN (WFP) hat sich allen Herausforderungen zum Trotz zum Ziel gesetzt, den Hunger in der Welt in den kommenden zehn, 15 Jahren zu beenden. Der Appell nimmt alle in die Pflicht: "Soll die Welt bis 2030 von Hunger befreit werden, müssen Regierungen, Bürger, zivilgesellschaftliche Organisationen und der Privatsektor zusammenarbeiten, investieren und Innovation entwickeln, um dauerhafte Lösungen zu schaffen."