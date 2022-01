Warum Warnungen so oft verhallen

Völlig zerstört war diese Brücke über die Ahr in Ahrweiler nach der Flutkatastrophe.

Von Nakissa Salavati

Die Särge von Bergamo im Frühjahr 2020, die verzweifelten Ärzte und Pfleger an Intensivbetten, die weggeschwemmten Häuser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021. An diese Bilder erinnern sich wahrscheinlich viele Menschen sehr deutlich. Es sind die konkreten Szenen, die zeigen, wie ernst die Lage ist. Das war sie allerdings schon vorher. Und eigentlich hätte man es wissen können.