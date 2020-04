Alles ist immer nur ein Einzelfall. Die SAP-Chefin verliert ihr Amt nach gerade einmal einem halben Jahr - natürlich ist das ein Einzelfall. Und die Gründe sind immer die gleichen: Es hat irgendwie nicht gepasst, sie war einfach nicht gut genug. Sie war zu still und hat nicht gut genug verhandelt. Oder, im Gegenteil: Sie war zu laut und forderte zu viel. Die Kandidatin, die bei den Vorwahlen zur US-Präsidentschaft frühzeitig ausschied - auch sie war selbstverständlich ein Einzelfall. Elizabeth Warren war wahrscheinlich zu progressiv. Oder zu verkopft, zu kompliziert in der Kommunikation. Definitiv hat sie nicht genug gelächelt. In Umfragen gaben US-Wähler an, dass sie rein theoretisch ja bereit seien, für eine Frau zu stimmen - aber eben nicht für diese Frau. Seit Jahrzehnten sagen sie das über jede Frau, die zur Wahl steht.