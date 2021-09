Von Elisabeth Dostert

Da ist noch Luft nach oben. Der Anteil von Frauen in Kontroll- und Führungsgremien deutscher Dax-Konzerne ist mit der Erweiterung des Index um zehn auf 40 Mitglieder leicht gesunken. Der Anteil von Frauen in den Aufsichtsräten sank von 35,6 Prozent (Stand April 2021) auf 34,9 Prozent (Stand 20. September). In den Vorständen der Dax-30 lag der Anteil von Frauen im April im Schnitt bei 17,4 Prozent, jetzt liegt er bei 17,3 Prozent. Das ergab eine Auswertung des Vereins FidAR - Frauen in die Aufsichtsräte für die Süddeutsche Zeitung. Neun der 40 Dax-Konzerne haben noch keine Frau im Vorstand, fünf davon sind aus dem MDax in den Dax aufgestiegen.