Mit beratenden Kommissionen ist es so eine Sache. Deren Mitglieder können zwar in aller Regel unvoreingenommen die Fakten bewerten und daraus Ratschläge ableiten – das ist ihr Auftrag. Wie die Politik damit umgeht, ist aber etwas anderes. Die unterliegt Zwängen, etwa wegen Wahlen oder ihrer Klientel, und es regiert dann nicht immer die kühle Vernunft.
MeinungGlasfaserausbau:Deutschland vertrödelt die Zukunft des Netzes
Kommentar von Helmut Martin-Jung
Lesezeit: 2 Min.
Der Ausbau von Glasfasernetzen kommt viel langsamer voran als geplant. Woran das liegt und warum uns das noch auf die Füße fallen wird. Die Bundesnetzagentur muss endlich handeln.
