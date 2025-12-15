Mit beratenden Kommissionen ist es so eine Sache. Deren Mitglieder können zwar in aller Regel unvoreingenommen die Fakten bewerten und daraus Ratschläge ableiten – das ist ihr Auftrag. Wie die Politik damit umgeht, ist aber etwas anderes. Die unterliegt Zwängen, etwa wegen Wahlen oder ihrer Klientel, und es regiert dann nicht immer die kühle Vernunft.