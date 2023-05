Kommentar von Helmut Martin-Jung

Der Strom kommt aus der Steckdose, klar. Aber zuerst einmal muss er dorthin. Ähnliches gilt für das Internet im Haus. Zwar steckt kaum noch jemand seine Geräte an ein Kabel, aber die Wlan-Box im Haus muss auch mit dem Netz verbunden sein - und das, wenn's geht, bitte mit recht viel Power. Die beste und zukunftsträchtigste Lösung dafür ist die Glasfaser-Technologie. In hauchdünnen Fasern rasen Lichtimpulse in Lichtgeschwindigkeit dahin, ihre Kapazität lässt viel Spielraum nach oben.