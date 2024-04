In vielen Orten liegen noch keine Glasfaserkabel, in anderen hingegen zweifach. Die Netzbetreiber machen der Telekom schwere Vorwürfe. Doch welche Rolle spielt das Digitalministerium?

Von Helmut Martin-Jung und Vivien Timmler, Berlin

Es könnte so einfach sein: Eine Firma kommt, reißt die Straße auf, legt Glasfaserkabel hinein, macht die Straße wieder zu und zack, schnelles Internet für alle. Etwa ein Drittel aller Haushalte in Deutschland ist bereits mit Glasfaser versorgt. In weniger dicht besiedelten Regionen läuft der Ausbau jedoch schleppend. Die Bundesregierung wird ihr Ziel, bis 2025 die Hälfte aller Haushalte in Deutschland mit Glasfaser auszustatten, wohl verfehlen - und das Ziel, bis 2030 alle Haushalte damit zu versorgen, erst recht.