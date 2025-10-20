Manches ist schnell gefordert, es leuchtet auch ein. Klar, dass schnelles und zuverlässiges Internet für die Wirtschaftsnation Deutschland zu den Grundvoraussetzungen gehört, und zwar flächendeckend. Wenn heutzutage das Netz lahmt, ist das – nun ja, lähmend.

Schnelles und zuverlässiges Internet, die Glasfasertechnik liefert das – auch in den kommenden Jahrzehnten, wenn womöglich erheblich mehr Daten durch die Leitungen fließen sollen als heute. Glasfasern sollen demzufolge die Kupferleitungen ersetzen, die jetzt noch in nahezu alle Haushalte führen. Dieses veraltete und Energie fressende Netz besteht ohnehin nur noch aus den Strecken von den Verteilerkästen bis in die Wohnungen. Dieser Rest soll nach vielen Jahrzehnten endlich komplett abgeschaltet und rückgebaut werden. Die Frage ist nur, wann, von wem und mit wessen Geld.

Denn der Umbau ist eines der größten Projekte für die Infrastruktur überhaupt, wie das neue Bundesdigitalministerium ehrfürchtig anerkennt. Und auch um eines der komplexesten.

Zuletzt hat das neu geschaffene Ministerium in der Sache Druck gemacht. In einem Eckpunkte-Papier mahnt es zur Eile, wegen wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Auch die EU wünscht sich, dass die Kupferleitungen bald verschwinden. Der Rückstand bei digitalen Technologien, den Europa in den vergangenen Jahrzehnten angesammelt hat, solle bis 2030 so weit wie möglich aufgeholt werden, heißt es in einem Papier mit dem sprechenden Titel „How to master Europe’s digital infrastructure needs?“

Spanien hat schon flächendeckend Glasfaser

Was die Kupfer-Glas-Migration angeht – so nennt man das Projekt im Fachjargon –, bis 2030 wird daraus in vielen EU-Ländern nichts werden, ganz besonders nicht in Deutschland. Je näher man hierzulande darauf blickt, was dafür alles zu tun wäre, wie sich Interessen diametral gegenüberstehen, umso mehr wird klar: Wenn in Deutschland bis 2040 das meiste geschafft wäre, müsste man das schon einen Riesenerfolg nennen.

Aber wie kommt es dann, dass Länder wie Schweden oder auch Spanien schon so gut wie durch sind mit der flächendeckenden Glasfaser-Versorgung? In Stockholm etwa wurde Glasfaser bereits in den 1990er-Jahren im gesamten Stadtgebiet ausgebaut. Damals regierte in Deutschland noch der ewige Kanzler Kohl, und dem ist es nicht zuletzt zu verdanken, dass eine andere Technologie Vorrang vor der Glasfaser erhielt: das Fernsehkabel. In Spanien war man in den 1950er- und 1960er-Jahren so weitsichtig, landesweit Leerrohre bis in die Häuser zu verlegen. In diese konnten später ohne größeren Aufwand Glasfaserkabel eingezogen werden.

Das alles gibt es in Deutschland nicht. Wenn heute irgendwo der Gehsteig aufgerissen wird, um Glasfaserkabel zu verlegen, ist das nur der erste Schritt. Anschließend müssen Bautrupps den sogenannten Hausstich machen, also ein Kabel verlegen vom Gehsteig zum Haus und durch die Kellerwand bis zu einem Übergabepunkt. Und von diesem dann bis in die Wohnung(en). Denn nur, wenn ein Glasfaserkabel bis zu Router und Modem in der Wohnung führt, kommt die volle Leistung beim Endkunden an. Wenn es dagegen vom Übergabepunkt im Keller zum Modem nur ein Kupferkabel gibt, limitiert dieses die Leistungsfähigkeit. Oder, wie es ein Branchenvertreter einmal gesagt hat: Das wäre so, als würde eine Autobahn plötzlich in einen Feldweg münden.

Es ist nur so: Anders als für ihre echten Autobahnen, interessieren sich die Deutschen nicht besonders für die Datenautobahnen. Obwohl viele sich bereits einen Glasfaser-Anschluss ins Haus legen lassen könnten, bleiben sie bei ihrem DSL- oder Kabelanschluss. Ende Juni 2025 führte eine Glasfaserleitung an mehr als der Hälfte der etwa 41 Millionen Haushalte in Deutschland vorbei. Aber nur 12,6 Millionen Haushalte von 24,3 Millionen möglichen entschieden sich für Glasfaser, bilanziert der Branchenverband Breko in seiner jährlichen Marktanalyse.

Vielen reicht die Leistung, die sie heute via Kupfer bekommen

Wollen die Deutschen also kein schnelles Internet? Nun, die meisten haben es schon – nach ihren eigenen Maßstäben. 50 oder 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) sind nicht das, was die Gigabitstrategie der Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt hat. Ein Gigabit/s entspricht 1000 Mbit/s, also zehn- oder 20-mal so viel. Aber vielen reicht diese weitaus geringere Leistung. Bisher. Der Staat aber muss vorausdenken. So ähnlich wie die Spanier mit ihren Leerrohren. Mögen viele Bürger auch jetzt noch keinen Bedarf verspüren: Wenn der Bedarf erst einmal da ist, ist es zu spät, mit dem Bauen zu beginnen.

Und mit dem Bauen ist es noch lange nicht getan. Das hat sich bei drei Pilotversuchen des „Gigabitforums“ gezeigt, bei denen man einzelne kleine Gebiete in Hessen und Thüringen von Kupfer nach Glasfaser migriert hat. In diesem Forum, moderiert von der Bundesnetzagentur, arbeiten Netzanbieter, Verbände, Fachministerien und Vertreter der Länder zusammen. Was alle am meisten überraschte: Zehn bis 20 Prozent aller Betroffenen reagierten einfach nicht auf Kontaktversuche. Zudem gab es Probleme dabei, den Umstieg auch in den jeweiligen Computersystemen der Anbieter fach- und kundengerecht zu vollziehen. Man habe, sagt ein Forums-Mitglied, sehr viel gelernt.

Irgendwann aber wird es dazu kommen, was jeder am liebsten vermeiden würde: zur – wie so schön auf Behördisch heißt – forcierten Migration. Einige Kunden, die sich noch keinen Glasfaser-Anschluss haben legen lassen, werden dann darüber benachrichtigt werden, dass ihr kupferbasierter Anschluss zu einem Zeitpunkt X abgeschaltet wird. Dass aber jemand ohne Telefon- oder Internetanschluss dasteht, dazu soll es nicht kommen. Darauf legt etwa das Impulspapier der Bundesnetzagentur vom April dieses Jahres großen Wert.

Zunächst aber müssen die Leitungen gebaut werden. In den vergangenen Jahren entwickelte sich dabei ein kleiner Boom. Das reiche Deutschland ein Glasfaser-Entwicklungsmarkt – darin sahen Investoren wie der kanadische Pensionsfonds oder das schwedische Risikokapitalunternehmen EQT eine Chance, Geld zu verdienen. Die Mühen der Ebene haben die Euphorie zwar etwas gedämpft. Gebaut aber wird, soweit es die Bedingungen zulassen.

Bürokratie und fehlende Bautrupps

Der Mangel an Bautrupps gehört dazu genauso wie die in Deutschland sehr strengen Vorschriften zum Ausbau. In Spanien, sagt einer aus der Branche, könne man Kabel mehr oder weniger einfach an die Wand nageln. Aber auch wenn die Leitungen fachgerecht vergraben sind, kommen danach noch viele Hürden. Die Leitungen müssen zum einen bis in die Wohnungen. Das wollen manche Hauseigentümer nicht. Zu fürchten ist dabei eigentlich nicht viel. Die dünnen Kabel lassen sie nahezu unsichtbar in Zimmerecken verlegen, viel Staub und Dreck entstehen dabei nicht.

Ein ganz anderes Thema ist, wie die verschiedenen Unternehmen die Sache angehen. Da ist auf der einen Seite der Ex-Monopolist Deutsche Telekom, der das Kupfernetz besitzt. Den Antrag, es in einer Region abzuschalten, darf nach derzeitiger Rechtslage nur die Telekom selbst stellen. Auch wenn also ein Konkurrent ein Gebiet sehr weitgehend mit Glasfaser erschlossen hätte, wäre dieser Konkurrent auf die Zustimmung der Telekom angewiesen.

Und es gibt auch die Anbieter, die kein eigenes Netz betreiben, aber Internetzugänge vermarkten und sich dafür Kapazitäten bei den Netzbetreibern einkaufen, etwa bei der Telekom. Auch die wären betroffen, würde ein Kupfernetz abgeschaltet. Die Telekom muss solche Anbieter laut Gesetz in ihr Kupfernetz lassen und darf dafür nur regulierte Preise abrufen. Etwas Ähnliches muss fürs Glasfasernetz noch entwickelt werden. Auch die Telekom müsste dann Zugang zum Glasfasernetz eines Mitbewerbers erhalten, wo sie kein Netz hat, gegen zu verhandelnde Gebühren.

Dabei prallen die Interessen aber oft aufeinander. Die Telekom etwa argumentiert, manche Netze von Mitbewerbern entsprächen nicht ihren technischen Standards. Die Mitbewerber klagen über den sogenannten Überbau. Dass also die Telekom in Gebieten, in denen sich ein Mitbewerber angekündigt hat, ebenfalls einen Ausbau in Aussicht stellt. Die Mitbewerber fordern dagegen eine Verpflichtung dafür, Konkurrenten Zugang zum Netz zu gewähren, im Jargon Open Access genannt. Es ist also kompliziert. Die Politik will schnelle Lösungen, die Branche ist sich uneins und mittendrin steckt die Bundesnetzagentur, die das alles unter einen Hut bringen soll. Es wird also noch dauern mit der flächendeckenden Glasfaser-Versorgung. Sicher ist nur eines: Die Menge an Daten in den Netzen kennt seit vielen Jahren bloß eine Richtung, die nach oben.