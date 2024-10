„Das deutsche Gesundheitswesen ist das teuerste in Europa“

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Das Gesundheitssystem kostet die Deutschen 2025 so viel Geld wie noch nie. Der Beitragssatz für die gesetzlichen Krankenkassen klettert durchschnittlich auf insgesamt 17,1 Prozent. Das ist nicht nur ein historischer Höchststand, der Beitrag steigt auch in Rekordschnelle an. Beim durchschnittlichen Zusatzbeitrag sind es im kommenden Jahr 0,8 Prozentpunkte. Der größte Sprung nach oben seit der Wiedervereinigung.