Warum der Konto-Vergleich so schwierig ist

Wo gibt es das günstigste Girokonto? Die Suche sollte eigentlich ganz einfach sein. Doch Banken verstecken wichtige Informationen in Fußnoten, kritisieren Verbraucherschützer.

Von Felicitas Wilke, München

Gebühren überblicken, Tarife vergleichen und einfacher den Anbieter wechseln: Vor zwei Jahren trat ein EU-Gesetz endgültig in Kraft, das es den Verbrauchern erleichtern soll, mit ihrem Girokonto von einer Bank zur nächsten umzuziehen. Die Politik wollte den Wettbewerb zwischen den Instituten zum Wohl der Kunden ankurbeln. Hat das geklappt? Nicht wirklich, findet der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV). In einem Papier, das die Verbraucherschützer an diesem Donnerstag veröffentlichen, bemängeln sie, dass es für Bankkunden noch immer schwierig sei, die unterschiedlichen Kontomodelle der Banken zu vergleichen.