Von Harald Freiberger

Banken und Sparkassen in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2020 die Gebühren für das Girokonto weiter deutlich erhöht. Fast jedes zweite von 1258 untersuchten Instituten hob in diesem Zeitraum die Preise für das Konto oder damit zusammenhängende Leistungen an, ermittelte das Verbraucherportal Biallo. "Die Banken setzten damit auch in der Corona-Krise ihre Praxis der vergangenen Jahre fort", sagt Horst Biallo, der Gründer des Portals. Sie wollten damit offenbar Verluste ausgleichen, die ihnen durch die niedrigen Zinsen entstehen.