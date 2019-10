Die US-Regierung richtet den Gipfel der sieben großen Industriestaaten (G7) 2020 in einem Hotel von Präsident Donald Trump aus. Das Trump National Doral in Miami sei mit Abstand die beste Anlage für das Treffen und günstiger als andere Orte, erklärte der Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney. Trump werde davon nicht profitieren, betonte er. Der Gipfel soll vom 10. bis 12. Juni stattfinden. Trump ist 2020 Gastgeber und kann damit den Ort auswählen. Schon zuvor war spekuliert worden, dass das Treffen in Trumps Golfhotel abgehalten werden könnte. Trump hatte das Hotel beim jüngsten G7-Gipfel im französischen Biarritz Ende August in den höchsten Tönen gelobt.