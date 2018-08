27. August 2018, 19:01 Uhr Gipfelstürmer Zufriedenheit macht träge

In Schleswig-Holstein leben die glücklichsten Menschen Deutschlands. Hier gibt es Sonne, Strand und maritime Romantik - bloß die Kieler Start-up-Szene kommt nur schwer in die Gänge.

Von Angelika Slavik , Kiel

Junge Stadt: Studierende beim Mittagessen vor dem Audimax der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. (Foto: Werner Otto/imago)

Natürlich, das steht außer Frage, ist diese Stadt zauberhaft. Wenn man nicht von hier ist, denkt man, Kiel sei so etwas wie die Antithese zu Berlin: Eine Stadt, in der man einander den Vortritt lässt, statt zu drängeln. In der es beinahe surreal sauber ist und in der die Busfahrer freundlich Auskunft geben, wenn man sie was fragt. Nee, Kiel ist nicht Berlin.

Darauf sind sie stolz, hier oben im Norden. Nirgendwo in Deutschland sind die Menschen so zufrieden wie in Schleswig-Holstein: Seriensieger im Glücksranking, das ist doch was. Und dann diese Kulisse! Der Hafen, die Sonne, diese entspannte Überschaubarkeit. Alles wäre super. Wenn da nicht die Sache mit den Gründern wäre. In dieser Hinsicht, nur in dieser einen, wäre Kiel doch lieber ein bisschen Berlin.

Werner Kässens ist der Leiter der Kieler Wirtschaftsförderung Kiwi. Wenn er seine Arbeit beschreiben soll, sagt er, es sei vor allem "ein Kampf gegen die Trägheit". Eigentlich seien die Voraussetzungen für Gründer hier in Schleswig-Holstein ideal, findet Kässens. Aber es müsse nun mal auch Menschen geben, die gründen wollten. "Sonst können wir so viel Hilfe und Vernetzung anbieten, wie wir wollen". Kiel aber muss um Gründer kämpfen, und Werner Kässens ist der Mann, der den Kampf aufgenommen hat. Deshalb ist er ständig dabei, zu planen und zu vernetzen, Initiativen zu starten und Veranstaltungen in Auftrag zu geben. Alles nur, damit "dieser spezielle Gründergeist" entsteht, wie Kässens das nennt. "Der ist bei uns manchmal noch nicht so ausgeprägt, wie man sich das wünschen würde."

Dabei gibt es eigentlich sehr gute Voraussetzungen in Kiel: Vier große Hochschulen und 33 000 Studenten beherbergt diese Stadt, da müsste doch was gehen. Kässens sagt, es sei ja durchaus schon viel besser geworden in den vergangenen Jahren, er erzählt von vielen interessanten Start-ups und von neuen Cafés, die entstünden, das seien ja auch Gründungen. In diesem Sommer sei der "Sandhafen" ein richtiger Renner gewesen: da hätten Menschen eine Strandkonstruktion direkt an der Förde aufgebaut. "Das war anfangs natürlich nicht ganz leicht mit den entsprechenden Genehmigungen", sagt Kässens. Aber dann sei es doch gelungen, der Sandhafen habe sich zu einem echten Treffpunkt entwickelt. "Die ganze Stadt wollte dort hin, das war so was von hip."

Die größte Konkurrenz für neue Unternehmen sind die Reize der alten, die sichere Jobs bieten

Solche Geschichten würde Kässens gerne öfter erzählen, aber so leicht ist das nicht. Die größte Konkurrenz für neue Unternehmen sind die Verlockungen der alten: Der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass sich die besten Absolventen die Jobs praktisch aussuchen können - und da, sagt Kässens, würden manche einen sicheren, gut bezahlten Job mit all seinen Annehmlichkeiten reizvoller finden als das Wagnis einer Unternehmensgründung, die ja nun mal, das liegt in der Natur der Sache, arbeitsintensiv und unsicher ist, vor allem in den ersten Jahren.

Natürlich gilt das nicht nur für Kiel: Den Fachkräftemangel gibt es in der ganzen Bundesrepublik, genau wie diese Generation von jungen Arbeitnehmern, die besonders viel Wert darauf legt, neben der Arbeit auch noch Zeit für andere Dinge zu haben. Die ihre Work-Life-Balance planen wie wahrscheinlich keine Generation zuvor. Und die sich deshalb genau überlegen, ob sie sich diesen Aufwand antun möchten: Unternehmer werden.

Die, die sich durchringen können, bekommen jedenfalls eine Menge Unterstützung, zum Beispiel in der Starterkitchen. Der Verein Opencampus-SH hat die Starterkitchen gegründet, die Idee ist, dass hier jeder kommen kann, der mit einer Unternehmensgründung kokettiert und nicht weiß, wo er anfangen soll. In der Starterkitchen kann man für 20 Euro im Monat einen Arbeitsplatz mieten. Dafür bekommt man nicht nur die ganze Infrastruktur, sondern auch den Kontakt zu anderen, die gerne gründen möchten. Manchmal fänden die Menschen hier erst zusammen, die dann gemeinsam eine Firma gründen, sagt Harm Brandt, der die Starterkitchen organisiert. Eineinhalb bis zwei Jahre bleiben die meisten Gründerteams in der Betreuung der Starterkitchen, neben dem Arbeitsplatz und dem Gemeinschaftsgefühl gibt es auch Hilfe bei der Beantragung von Fördergeld und anderem Papierkram. Brandt sagt, er und seine Kollegen hatten ursprünglich erwartet, dass es schneller ginge, dass die Gründer also in kürzerer Zeit schon ohne Betreuung auskämen. "Aber die Menschen kommen in einer sehr frühen Phase der Gründung zu uns, das ist auch richtig so. Manche Teams arbeiten mehr als zwei Jahre bei uns an ihrer Idee, bevor sie dann auch tatsächlich das Start-up gründen."

Brandt vermittelt den Kieler Gründern auch Kontakte nach Hamburg, "weil es für viele sinnvoll ist, auch diesen Markt zu erschließen". Dennoch findet er Kiel als Unternehmensbasis für Gründer "geradezu ideal": Die Lage am Mietwohnungsmarkt ist deutlich entspannter, dazu sei es im übersichtlichen Kiel leichter, wichtige Kontakte zu schließen und wahrgenommen zu werden. "In Hamburg muss man in manchen Kreisen ja seit fünf Generationen Hanseat sein, sonst gehört man nicht dazu", feixt Brandt. "Da ist die Kieler Unternehmerszene weitaus offener für Neues." Zudem sei in den vergangenen Jahren ein Netzwerk aus Risikokapitalgebern entstanden, das es deutlich leichter mache, vielversprechende Ideen zu finanzieren.

Trotzdem hat Kiel Zeit gebraucht, um den Wert von Start-ups schätzen zu lernen. Werner Kässens, der umtriebige Mann aus dem Kiwi, sagt, das habe auch damit zu tun, dass Start-ups das Stadtbild verändern. "Diese andere Art zu arbeiten verlangt nach einer anderen Art von Gebäude", sagt Kässens. In Kiel hätten die neuen Co-Working-Spaces dem Stadtbild gut getan, einen zusätzlichen Akzent in der Stadt gesetzt. Kässens sagt: "Ein anderes Lebensgefühl transportiert, das es vorher nicht gab." Das habe die Wertschätzung der Gründerszene in der Öffentlichkeit und bei Politik und Wirtschaft erhöht.

Sie wollen mit mobilen Containern ins Umland fahren, um zu zeigen, wie schick ein Start-up aussieht

Überhaupt hält Kässens die Verfügbarkeit von flexiblem Arbeitsraum für einen der Schlüssel für eine lebendige Gründerkultur - neben der Finanzierung und den Angeboten zum Netzwerken. In Kiel soll in den kommenden Monaten eine Webseite entstehen, die einen Überblick über alle Co-Working-Spaces in der Region gibt, inklusive einer Übersicht, welche Serviceleistungen dort angeboten werden. Zudem denkt man über mobile Angebote nach - etwa Arbeitscontainer auf Rollen, die diese moderne Form des Arbeitens auch im Umland populärer machen könnten. Immer in der Hoffnung, dass mit der Lust am modernen Arbeitsplatz auch die Lust aufs Gründen kommen könnte.

Wo also könnten Kiels neue Gründer herkommen? An der Kunsthochschule in Kiel rückt in jüngster Zeit Industriedesign stärker in den Fokus, die anderen Fachrichtungen sollen mit Veranstaltungen wie zum Beispiel der "Prototyping-Week" Lust am Unternehmertum entdecken. Eine Woche lang werden Studenten unterschiedlichster Fachrichtungen bei der Entwicklung eines Prototyps unterstützt, die Sieger bekommen im Anschluss ein Stipendium, das für ein halbes Jahr ihre Gründungsaktivitäten finanzieren soll.

Aber auch jenseits der Universitäten macht Kiel noch ungenutztes Potenzial aus: Bislang gebe es nur wenige Start-ups aus der Handwerksbranche - trotz mehrerer großer Berufsschulen in der Stadt. Zudem entdeckt die maritime Wirtschaft - also etwa Werften, Reedereien, Schiffsmakler - eben erst die Digitalisierung für sich, auch das bietet Gelegenheit für die etablierten Unternehmen, mit jungen Gründern zusammenzuarbeiten.

Start-up-Förderer Kässens jedenfalls glaubt an den Unternehmergeist seiner Stadt. Schließlich seien schon viele bahnbrechende Erfindungen aus Kiel gekommen - zum Beispiel das Faxgerät. "Zugegeben, das ist hundert Jahre her", sagt Kässens. "Aber wir haben den Erfindergeist eigentlich in uns. Wir müssen ihn nur wiederentdecken."