Von Ulrike Sauer, Rom

Der Aufstieg von Gianluigi "Gigi" Aponte ist eine dieser umwerfenden Tellerwäscher-Geschichten, wie sie Italien im vergangenen Jahrhundert etliche hervorgebracht hat. Seine beginnt 1940 in dem kleinen Küstenort Sant' Agnello bei Sorrento, zwischen Amalfi und Neapel. Mit fünf verliert Gigi den Vater. Nach der Nautikschule heuert er beim Fährunternehmen in der Heimatstadt an. Sein Leben nimmt eine ungeahnte Wendung, als er sich als Kapitän des Vaporetto von Sorrento nach Ischia in eine hübsche Touristin aus der Schweiz verliebt. Der junge Seemann Aponte geht von Bord, kehrt dem Mittelmeer den Rücken, heiratet die Bankierstochter Rafaela Diamant und zieht ans Genfer Seeufer.