Carlos Ghosn (Foto von 2018) wurden in Japan verschiedene Finanzvergehen zu Last gelegt. Er stand dort bis zu seinem Prozess unter Hausarrest.

Wie Dow Jones und die Financial Times berichten, hat der frühere Renault-Nissan-Chef Japan verlassen und hält sich im Libanon auf. Zuerst von Ghosns Ankunft in Beirut berichtet hatte die libanesische Zeitung al-Joumhouriya. In Japan stand Ghosn unter Hausarrest und wartete auf einen Prozess wegen Fälschung von Dokumenten und Untreue, er soll unter anderem seine finanziellen Entschädigungen nicht in voller Höhe angegeben haben.

Dow Jones zitiert eine Person, wonach Ghosn aus Japan geflohen sei, weil er nicht erwartet habe, dort einen fairen Gerichtsprozess zu bekommen. Ghosn hatte mehrfach behauptet, er sei unschuldig. In einem Video hatte er das Verfahren gegen sich als "Komplott" von Leuten bezeichnet, die um die Eigenständigkeit von Nissan fürchteten.

Wie Ghosn Japan verlassen konnte ist unklar. Den Berichten zufolge kam er am Montagmorgen in einem Privatjet in der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Türkei an. Demnächst wollen die Behörden demnach ein offizielles Statement veröffentlichen. Ghosn hatte sich in Frankreich zunächst als Manager von Michelin, dann bei Renault einen Namen gemacht. Ab 1999 übernahm er die Sanierung des Nissan-Konzerns. Ghosn hat libanesische Wurzeln.