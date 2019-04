4. April 2019, 01:36 Uhr Japan Automanager Ghosn soll offenbar wieder in Haft

Der frühere Chef von Renault und Nissan ist von der Staatsanwaltschaft in Tokio erneut vorgeladen worden - einem Medienbericht zufolge droht ihm die vierte Verhaftung.

Demnach hat die Staatsanwaltschaft neue Anklagepunkte gegen ihn.

Dabei wollte Ghosn in Kürze erneut seine Unschuld beweisen.

Vor knapp einem Monat kam der frühere Chef von Renault und Nissan, Carlos Ghosn, gegen Kaution frei. Nun ist er erneut für ein Verhör abgeführt worden - und soll einem japanischen Medienbericht zufolge wieder in Haft.

In TV-Aufnahmen war am frühen Donnerstagmorgen zu sehen, wie Beamte in dessen Wohnung in Tokio gingen, wenig später fuhr ein Auto zum Büro der Staatsanwaltschaft. Ghosn droht seine vierte Verhaftung nach japanischem Recht. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, die Staatsanwaltschaft in Tokio habe gegen den Automanager erneut Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt demnach wegen weiterer Vorwürfe des schweren Vertrauensbruchs gegen Ghosn. Zunächst äußerten sich weder die Staatsanwaltschaft noch Ghosns Anwälte zu den Entwicklungen.

Der Automanager war zunächst am 19. November festgenommen worden. Ihm wird unter anderem Fälschung von Finanzberichten und Untreue zur Last gelegt. Er soll private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Die Vorwürfe hat er abgestritten. Zuletzt kam er gegen Kaution aus der Untersuchungshaft frei - was als ungewöhnlich gilt.

Neue Vorwürfe gegen Ghosn drehen sich offenbar um eine Untersuchung von Nissans französischem Allianzpartner Renault zu Zahlungen im Oman an eine Werkvertretung. Ein Teil der Gelder soll in Ghosns eigene Tasche geflossen sein.

Der 65-Jährige Ghosn hatte am Mittwoch eine Pressekonferenz für den 11. April angekündigt. "Ich bereite mich darauf vor, die Wahrheit darüber zu sagen, was passiert", schrieb er auf Twitter. Daraus wird wohl nichts.

I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11. — Carlos Ghosn カルロス・ゴーン (@carlosghosn) 3. April 2019

Auch im Gemeinschaftsunternehmen mit Nissan, der RNBV mit Sitz in Amsterdam, soll es laut Renault Versäumnisse gegeben haben. Zweifelhafte Zahlungen könnten zusammen mehrere Millionen Euro erreicht haben. Die Überprüfungen dazu seien aber noch nicht endgültig abgeschlossen. Der Hersteller behielt sich vor, die Justiz einzuschalten, falls seine Interessen verletzt worden seien.