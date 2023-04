Stornierungen, hohe Kosten, Bürokratie: Es wird immer weniger gebaut. Die Bundesregierung entfernt sich mehr und mehr davon, die versprochenen 400 000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und die Branche? Will Milliarden an Fördergeld.

Von Angelika Slavik, Berlin

Vor fast 2000 Jahren soll der römische Philosoph Seneca mal über das Kollabieren von komplexen Systemen nachgedacht haben. An diesem Donnerstag kommen sie in Berlin zu dem Ergebnis, dass Seneca damit eindeutig den deutschen Wohnungsmarkt gemeint haben muss. Denn das, was sich in der Bundesrepublik abspiele, so hört man es hier, das sei nicht einfach nur eine Krise. Es ginge hier um den absoluten Kollaps.