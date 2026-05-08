An der Oberfläche scheint für die Gewerkschaften alles in Ordnung. Pflichtgemäß verdammt es die Rednerin als „zynisch und menschenverachtend“, wenn andere das Sozialsystem als Problem darstellen. „Der Sozialstaat darf nicht rasiert werden, und er schadet auch nicht unserer Wirtschaft“, ruft die blonde Frau im blauen Blazer ins empörungsbereite Publikum.
GewerkschaftenKommen jetzt Massenproteste gegen Sozialabbau?
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Wenn die Regierung zu hart bei Rente oder Gesundheit kürzt, wollen die Gewerkschaften Hunderttausende Mitglieder auf die Straße rufen. Solche Demos haben andere Bundeskanzler schon die Macht gekostet.
Von Alexander Hagelüken, München
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