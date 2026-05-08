Zum Hauptinhalt springen

GewerkschaftenKommen jetzt Massenproteste gegen Sozialabbau?

Lesezeit: 5 Min.

Als Harzer Käse gegen Hartz IV. Mehrere Zehntausend Menschen demonstrierten im Oktober 2004 in Berlin gegen die Reformpolitik der damaligen Bundesregierung unter Gerhard Schröder.
Als Harzer Käse gegen Hartz IV. Mehrere Zehntausend Menschen demonstrierten im Oktober 2004 in Berlin gegen die Reformpolitik der damaligen Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Christian Ditsch/imago

Wenn die Regierung zu hart bei Rente oder Gesundheit kürzt, wollen die Gewerkschaften Hunderttausende Mitglieder auf die Straße rufen. Solche Demos haben andere Bundeskanzler schon die Macht gekostet.

Von Alexander Hagelüken, München

An der Oberfläche scheint für die Gewerkschaften alles in Ordnung. Pflichtgemäß verdammt es die Rednerin als „zynisch und menschenverachtend“, wenn andere das Sozialsystem als Problem darstellen. „Der Sozialstaat darf nicht rasiert werden, und er schadet auch nicht unserer Wirtschaft“, ruft die blonde Frau im blauen Blazer ins empörungsbereite Publikum.

Zur SZ-Startseite

Reformen
:„Wenn die Regierung die Rente kürzt, dann brennt die Hütte“

IG-Metall-Chefin Christiane Benner droht der Bundesregierung mit Demonstrationen, falls diese den Sozialstaat abbaut. Sie kritisiert die AfD scharf – und fordert die Firmen auf, nicht noch mehr Stellen zu kürzen.

SZ PlusInterview von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite