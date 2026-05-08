An der Oberfläche scheint für die Gewerkschaften alles in Ordnung. Pflichtgemäß verdammt es die Rednerin als „zynisch und menschenverachtend“, wenn andere das Sozialsystem als Problem darstellen. „Der Sozialstaat darf nicht rasiert werden, und er schadet auch nicht unserer Wirtschaft“, ruft die blonde Frau im blauen Blazer ins empörungsbereite Publikum.