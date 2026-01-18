Millionen Beschäftigte der Bundesländer fragen sich gerade, was sie in den nächsten Jahren so verdienen werden. Das betrifft Klinikpersonal genauso wie Lehrer oder Polizistinnen. Jetzt kommt erstmals Bewegung in die Tarifrunde: Die Arbeitgeber bieten rund fünf Prozent mehr Gehalt, allerdings verteilt auf mehrere Jahre. Verdi-Chef Frank Werneke zeigt sich enttäuscht – und will die Warnstreiks ausweiten. Das dürften viele Deutsche in den nächsten Wochen zu spüren bekommen - und an einem großen Streiktag am Dienstag Autofahrer in ganz Deutschland.