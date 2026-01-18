Millionen Beschäftigte der Bundesländer fragen sich gerade, was sie in den nächsten Jahren so verdienen werden. Das betrifft Klinikpersonal genauso wie Lehrer oder Polizistinnen. Jetzt kommt erstmals Bewegung in die Tarifrunde: Die Arbeitgeber bieten rund fünf Prozent mehr Gehalt, allerdings verteilt auf mehrere Jahre. Verdi-Chef Frank Werneke zeigt sich enttäuscht – und will die Warnstreiks ausweiten. Das dürften viele Deutsche in den nächsten Wochen zu spüren bekommen - und an einem großen Streiktag am Dienstag Autofahrer in ganz Deutschland.
GehaltsrundeVerdi-Streiks führen am Dienstag zu Staus für Autofahrer
Die Bundesländer bieten erstmals in der Tarifrunde mehr Gehalt. Zu wenig, kritisiert Verdi und kündigt neue Ausstände an. Jetzt dürften Autofahrer im Stau stehen und Operationen verschoben werden.
Von Alexander Hagelüken, München
