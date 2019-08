Bitburg (dpa/lrs) - Die Bitburger Brauerei will 2020 ein glutenfreies Bier auf den Markt bringen. Das Bier sei über die vergangenen zwei Jahre in der Versuchsbrauerei in Bitburg in der Eifel entwickelt worden - und seit Mitte Juli in Deutschland regional im Test. "Ich glaube, das Glutenfrei wird super einschlagen", sagt der Geschäftsführer für Technik und Umwelt bei der Braugruppe, Jan Niewodniczanski, der Deutschen Presse-Agentur in Bitburg.