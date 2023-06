Von Elisabeth Dostert, Simon Sales Prado und Angelika Slavik, Berlin/München

Yvonne Rauscher hebt ihr Schild in die Luft. Sie will Geld, Millionen, nicht für sich, sondern für die Krankenhäuser in Deutschland. Rauscher macht eine Ausbildung zur Pflegerin in Berlin. Wie ihre Kolleginnen und Kollegen trägt sie ein grünes Shirt, sie sehen darin ein wenig aus, als kämen sie gerade aus dem OP. Rauscher erzählt von der Freude, die ihr der Beruf bereite, aber auch vom Personalmangel, von Doppelschichten, die andere Kolleginnen machen müssen. "Ich bin hier, weil die Krankenhäuser sterben", sagt Rauscher. Sie ist eine von Hunderten, die an diesem Vormittag einem Aufruf der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) gefolgt sind und am Hauptbahnhof in Berlin protestieren. "Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not", steht auf vielen Plakaten. Es ist schwül auf dem Washingtonplatz, die Organisatoren verteilen Wassereis. Auf den Kühlbeuteln steht: Gegen den eiskalten Ausverkauf.