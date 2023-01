Der EEG-Helm von iSync Wave: Das Gerät misst die Gehirnströme und wertet sie mittels künstlicher Intelligenz in der Cloud aus.

Vom smarten Klo bis zum individuellen Medikament: Technik fürs Wohlbefinden und Älterwerden war der Trend auf der Technikmesse CES in Las Vegas.

Von Jürgen Schmieder

Es geht ums Grundsätzliche, wenn sich die Tech-Branche zur CES in Las Vegas trifft. Dafür gibt es diese Messe schließlich. Es geht um die Stadt der Zukunft, das Auto der Zukunft, das Haus der Zukunft. Um so ziemlich jedes Gerät, dem man ein "schlau" voranstellen kann: Smart Watch, Smart Energy, Smart Toilet. 2023 nun also: der Menschen der Zukunft, Smart Life. Viel grundsätzlicher wird es nicht.