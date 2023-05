Michael Sen, Vorstandschef von Fresenius, will die Schulden des Konzerns senken.

Zu Fresenius gehört auch die Klinikkette Helios. Konzernchef Michael Sen über Personalmangel und Renditeerwartungen in Krankenhäusern und Chatbots für Arztbriefe.

Interview von Elisabeth Dostert und Thomas Fromm, München

Seit Oktober ist Michael Sen, 54, Vorstandschef des Dax-Konzerns Fresenius. Zu tun gibt es dort einiges für ihn. Der ehemalige Siemens-Manager will den Konzern entflechten und die hohen Schulden abbauen. Mit der Tochter Helios zählt Fresenius nach eigenen Angaben zu den führenden privaten Klinikbetreibern in Europa, Ende 2022 gehörten ihm 87 Krankenhäuser in Deutschland. Insgesamt beschäftigt Fresenius mehr als 300 000 Mitarbeiter.