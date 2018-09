12. September 2018, 18:52 Uhr Gesunde Ernährung Fünfmal am Tag

Gemüse, Obst, Fisch, pflanzliche Fette und eine abwechslungsreiche Kost - worauf es bei einer gesunden, nachhaltigen Ernährung ankommt und worauf Verbraucher achten sollten. Eine Einführung.

Von Christiane Kaiser-Neubauer

Schon Hippokrates wusste: "Eure Nahrung soll Eure Medizin sein!" Doch welche Ernährung ist denn gesund und nachhaltig? Und wie gelingt eine vielfältige Kost?

"Ich ernähre mich gesund, wenn wirklich alle Nährstoffe in den Lebensmitteln ausreichend vorhanden sind und darüber hinaus das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs minimiert wird", sagt Professor Bernhard Watzl, Direktor am Max-Rubner-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel in Karlsruhe. Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe sind diese lebensnotwendigen Nährstoffe. Nur die Kombination unterschiedlicher Lebensmittel und abwechslungsreiche Kost kann unseren Nährstoffbedarf tatsächlich auch decken. Dies ist eine von zehn Ernährungsregeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Salat, Tomaten und Äpfel sind wie alle Gemüse- und Obstsorten Basis einer vollwertigen Nahrung. Davon sollte man täglich die größte Menge aller Speisen essen. Konkret heißt das mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst.

"Bio ist nicht zwangsläufig gesünder, aber nachhaltiger."

Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft sind kein Muss. "Bio ist nicht zwangsläufig gesünder, aber nachhaltiger. Welche Hauptnährstoffe in einem Lebensmittel sind, dafür ist der Anbau nicht ausschlaggebend, sondern eher der Boden, auf dem das Lebensmittel angebaut wird", sagt Christiane Kunzel, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW. Darüber hinaus sind die Düngung, Klima sowie Reifegrad Faktoren, die Vitamin- und Mineralstoffgehalt der Pflanzen beeinflussen.

Fleisch und tierische Lebensmittel haben durchaus ihren Platz auf dem Menüplan. Die wöchentliche Menge an Fleisch und Wurst soll laut DGE für Erwachsene bei 300 Gramm, maximal 600 Gramm liegen. Fetthaltige Wurst- und Fleischwaren sind problematisch, generell ist Geflügel gegenüber rotem Fleisch von Rind, Kalb und Schwein der Vorzug zu geben. "Ein geringerer Fleischkonsum empfiehlt sich nicht nur aus Rücksicht auf die individuelle Gesundheit, sondern hat Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Wir sollten über den Tellerrand hinaus schauen und uns fragen, was erträgt die Erde an Tierhaltung", sagt Watzl.

Besonders wichtig für die Gesundheit sind tägliche Milchprodukte (auf Fett und Zucker achten) und fettreicher Fisch wie Lachs, Makrele oder Hering. Er hat eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und vermindert das Schlaganfall-Risiko. "Wir empfehlen Seefisch zu essen, der vom Nährwert her wichtige Omega-3 Fettsäuren liefert. Allerdings gibt es oft Probleme mit der Nachhaltigkeit. Hier kann man sich am MSC-Siegel orientieren", sagt Kunzel. Diese internationale Zertifizierung steht für nachhaltige Fischerei aus den Meeren.

Wie die Auswahl sollte auch die Zubereitung der Gerichte mit Sorgfalt erfolgen. Gesund ist, möglichst viel Nahrung frisch zu essen und Speisen nur kurz mit wenig Wasser und fettarm zuzubereiten. Zu viel Hitze zerstört die Nährstoffe. Tierische Lebensmittel bilden die Ausnahme, sie sollten ausreichend garen. Vorsicht beim Braten, Frittieren und Grillen: Krebserregende Stoffe können sich an verkohlten Stellen bilden. Ebenso schädlich ist zu viel Salzgenuss. Geschmack und Aromen bringen hochwertige Pflanzenöle, Kräuter und Gewürze. Bei den Fetten lohnt sich der Griff zu pflanzlichen Alternativen anstatt tierischer Fette. "Ob es als Brotaufstrich Butter oder Margarine sein soll, das ist dann Geschmacksache. Die guten Fettsäuren kann man sich über eine Handvoll Nüsse, Rapsöl oder Olivenöl holen", sagt Kunzel.

Brot und Getreide liefern dem Körper wichtige Kohlenhydrate und Ballaststoffe, vorausgesetzt, es landen Vollkorn-Produkte auf dem Teller. Ratsam ist, auf Weißmehl zu verzichten. Schnell verfügbare Kost und verarbeitete Produkte wie Fertiggerichte, Snacks und Fast Food, aber auch Weißbrot, Süßwaren und Limo liefern zu wenig wertvolle Vitalstoffe, dafür aber viel Zucker, ungesunde Fette sowie künstliche Aromen. "Die schnelle Zufuhr von Nährstoffen und der hohe Zuckergehalt wirken sich negativ auf den Stoffwechsel aus. Die Nahrung ist in Minuten für Energie verfügbar, und der Körper hat somit keine Zeit für die eigene Verarbeitung und das Sättigungssignal", sagt Watzl. Die Folge: Wir nehmen ungesunde Kalorien auf, und das Hungergefühl setzt rasch wieder ein.

Ideale Flüssigkeitslieferanten sind Wasser, ungezuckerter Kräuter- und Früchtetee und Saftschorle. Ziel ist, 1,5 Liter am Tag zu trinken. Die Menge der täglichen Nahrungszufuhr kann ebenso gesundheitsfördernd sein wie die Kost selbst. Im Schnitt brauchen wir 2000 Kilokalorien am Tag. Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut übergewichtig, ein Viertel der Erwachsenen ist stark übergewichtig. Wer mehr isst, müsse sich auch mehr bewegen, damit mehr verbraucht werde. Denn auch zu viele gesunde Lebensmittel können die Pfunde nach oben schrauben. Übrigens: Das Preisargument, das häufig als Hindernis angeführt wird, lassen Experten nicht gelten. "Gesunde Ernährung ist nur teilweise eine Frage des Budgets. Wer Süßigkeiten, Fleisch und Alkohol in gewissen Umfang weglässt, hat viel Spielraum im Warenkorb", sagt Watzl.