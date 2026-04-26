Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sollte sich auf ihre grundlegenden Aufgaben konzentrieren. Wer mehr will, kann sich zusätzlich privat versichern. Und: Das gesamte Gesundheitssystem sollte mehr für die Prävention tun. Damit sich auch die privaten Krankenversicherer (PKV) daran beteiligen können, müssen die Datenschutzregeln gelockert werden. Das sind Forderungen von Thomas Brahm, Chef der Debeka und Vorsitzender des PKV-Verbandes, in der Debatte um das Gesundheitswesen.