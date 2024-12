In Berlin trifft sich die globale Gasbranche zur Konferenz rund um verflüssigtes Erdgas. Klimaaktivisten wähnen eine Party des Umweltfrevels. Doch die Manager haben ganz andere Probleme.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Da ist sie wieder, die „Letzte Generation“. Am Dienstagmorgen pünktlich um acht sind die Klimaaktivisten beim Berliner Nobelhotel Adlon, gleich am Brandenburger Tor. Doch die Polizei war schneller. Der Haupteingang des Hotels ist längst abgesperrt, ein grüner Unimog mit Baggerschaufel steht schon bereit. Stattdessen blockieren die Aktivisten nun einen Hintereingang und verschütten dort grüne Farbe. Hauptsache, es lässt sich irgendein Zeichen setzen. Das Grün stehe für das Greenwashing, das im Innern des Hotels gerade laufe – so wird es später heißen.