Von Dieter Sürig

Gut möglich, dass Astronaut Alexander Gerst bei seinem nächsten Raumflug wieder Musik machen darf und dann von dem Saxofonisten André Schnura begleitet wird. Bekannt durch seine Auftritte in Fanmeilen der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, spielt dieser am Montagabend bei der „Nacht der europäischen Wirtschaft“ des Wirtschaftsgipfels zu Peter Schillings „Major Tom“. Das passt zum Thema „Europas Zukunft im All“ und beschert dem erfahrenen Raumfahrer Gerst tatsächlich Gänsehaut, wie er sagt. Das Lied über einen im All gestrandeten Astronauten habe ihn in seiner Kindheit „sehr fasziniert“, unter anderem „weil ich mir natürlich dann auch vorgestellt habe, wie das wohl war für den Major Tom“.