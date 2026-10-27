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Auftritt mit TrumpEin Mann, 90 Sekunden und ein großes Problem

Lesezeit: 4 Min.

Ein Anstands- oder ein Abstandslächeln? Jedenfalls stellte sich Audi-Chef Genot Döllner mit US-Präsident Doanld Trump auf die Bühne.
Ein Anstands- oder ein Abstandslächeln? Jedenfalls stellte sich Audi-Chef Genot Döllner mit US-Präsident Doanld Trump auf die Bühne.
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Audi-Chef Gernot Döllner gilt als einer, der sich noch mehr zutrauen würde. Inzwischen aber muss er sich fragen, ob sein vermeintlicher Erfolg in Amerika nicht ein schwerer Fehler war.

Von Christina Kunkel und Stephan Radomsky

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Auch wenn sie auf unterschiedlichen Seiten des Atlantiks liegen, Ingolstadt, Wolfsburg und Macon haben doch ziemlich viel gemeinsam: Alle drei sind eher kleine Großstädte, alle drei liegen sie in der Provinz, aber strategisch günstig – und in allen drei Städten hat Gernot Döllner seit dem vergangenen Wochenende ein ziemlich ernstes Problem.

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