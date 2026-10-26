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Gernot Döllner und Donald Trump„Das ist das Schlimmste seit dem Dieselskandal“

Lesezeit: 5 Min.

US President Donald Trump and Gernot Dollner, CEO of Audi AG, attend a rally at Guardian Centers in Perry, Georgia, US, October 24, 2026. REUTERS/Umit Bektas
US President Donald Trump and Gernot Dollner, CEO of Audi AG, attend a rally at Guardian Centers in Perry, Georgia, US, October 24, 2026. REUTERS/Umit Bektas
Umit Bektas/REUTERS

Von Trump gelobt, daheim geschmäht: Der Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner im US-Wahlkampf versetzt den VW-Konzern in Aufruhr. Und wichtige Leute gehen auf Distanz.

Von Thomas Fromm, Alexander Hagelüken, Christina Kunkel, Stephan Radomsky und Paulina Würminghausen

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Zumindest die Aufkleber-Industrie darf sich freuen. Immerhin kursieren in den einschlägigen sozialen Medien schon die neuesten Entwürfe: „I bought this before Gernot went crazy“ zeichnet sich als der nächste Verkaufsschlager ab. Über Nacht sind der Autobauer Audi und dessen Chef Gernot Döllner damit in einer Liga angekommen mit Tesla und Elon Musk. „Das ist das Schlimmste seit dem Dieselskandal“, umreißt jemand aus der Ingolstädter Zentrale die Stimmung.

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