Von Trump gelobt, daheim geschmäht: Der Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner im US-Wahlkampf versetzt den VW-Konzern in Aufruhr. Und wichtige Leute gehen auf Distanz.

Zumindest die Aufkleber-Industrie darf sich freuen. Immerhin kursieren in den einschlägigen sozialen Medien schon die neuesten Entwürfe: „I bought this before Gernot went crazy“ zeichnet sich als der nächste Verkaufsschlager ab. Über Nacht sind der Autobauer Audi und dessen Chef Gernot Döllner damit in einer Liga angekommen mit Tesla und Elon Musk. „Das ist das Schlimmste seit dem Dieselskandal“, umreißt jemand aus der Ingolstädter Zentrale die Stimmung.