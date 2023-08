Von Uwe Ritzer, Nürnberg/Düsseldorf

Ein Stadtteil im Stadtteil sollte es werden. Und weil es bei den Arbeiten erkennbar vorwärtsging, feierten alle Beteiligten im Juli in lockerer Stimmung mit Bier und Bratwürsten Richtfest für den ersten Bauabschnitt beim ehemaligen Versandzentrum des 2009 untergegangenen Versandhauses Quelle. Alles schien perfekt. Der in seinen Ausmaßen mit dem ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof vergleichbare Gebäudekoloss an der Stadtgrenze von Nürnberg nach Fürth sollte zu "The Q" umgebaut werden. In Zukunft sollten hier neben Geschäften auch 1100 Wohnungen, ein kommunales Behördenzentrum, Restaurants und eine Kita entstehen. "Aus der Ikone der Wirtschaftswunderzeit wird ein Leuchtturm für die Stadtentwicklung", jubelte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Sechs Wochen später wandelt sich allerdings die Euphorie in Sorge. Denn der verantwortliche Projektentwickler, die Düsseldorfer Gerchgroup, ist in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten geschlittert und musste nun wegen drohender Zahlungsunfähigkeit beim Düsseldorfer Amtsgericht ein Insolvenzverfahren in Eigenregie beantragen.