Von Theo Harzer, Geretsried

Die Isländer haben es einfach, zumindest, was die Energie angeht. Sie wohnen auf Vulkanen. Es ist einfach, im Boden heißes Wasser zu finden, mit dem sich klimaneutral viele Wohnungen beheizen lassen. In Deutschland gibt es keine aktiven Vulkane, aber auch hierzulande kann Wärme aus der Tiefe genutzt werden, um zu heizen und Energie zu erzeugen. Ein neuartiges Geothermie-Projekt wurde am Donnerstag nur eine Stunde südlich von München eingeweiht.