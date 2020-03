Menschen stehen Schlange vor einer Apotheke in Nordrhein-Westfalen. Medikamente gibt es nur am Nachtschalter.

Dieses Mal waren sie sich einig wie selten. Mit 415 zu zwei Stimmen hat das US-Repräsentantenhaus ein Nothilfegesetz verabschiedet. Es gibt für den Kampf gegen das Coronavirus 8,3 Milliarden Dollar frei. Binnen weniger Tage hat sich die Einschätzung der USA zu den Gefahren des Keims dramatisch gewandelt.

Noch Montag vergangener Woche hatte Trump getwittert, das Virus sei in den USA weitgehend unter Kontrolle. "Wir sind mit jedem in Kontakt und mit den relevanten Kommunen." Mittlerweile gibt es jedoch auch in den USA die ersten Toten. Täglich veröffentlicht die CDC, die zentrale Behörde für Seuchenbekämpfung und -prävention, auf ihrer Homepage die Zahl der Infizierten und zeigt auf einer Karte der Vereinigten Staaten die Ausbreitung. Etwa eine Milliarde Dollar aus den jetzt beschlossenen Mitteln sollen in die Entwicklung von Impfstoffen gesteckt werden. Drei Milliarden Dollar sollen in einen Notfallfonds für die öffentliche Gesundheit fließen. Der Kampf gegen das Virus ist jetzt Chefsache.

Fast 80 Prozent des deutschen Arzneimittelbedarfs durch Generika gedeckt

In der breiten Öffentlichkeit wachsen die Sorgen, dass es schnell zu Engpässen bei Medikamenten kommen könnte. China ist ein wichtiger Pharmastandort. Die Sorge ist unbegründet. "Noch gibt es keine Engpässe aufgrund des Coronavirus", sagt eine Sprecherin des Verbandes Pro Generika. Der Verband vertritt die Hersteller von Nachahmerprodukten. Sie kommen dann auf den Markt, wenn der Patentschutz für das Original ausgelaufen ist. Fast 80 Prozent des Arzneimittelbedarfs in Deutschland würden durch Generika gedeckt, so der Verband. Es sind Hersteller wie der israelische Konzern Teva mit der Marke Ratiopharm oder die Novartis-Tochter Hexal.

"Unsere Mitgliedsunternehmen gehen nicht davon aus, dass es in Deutschland bis zum Sommer 2020 aufgrund von Corona zu Engpässen in der Versorgung kommt", so die Sprecherin. Die Begründung liefert sie auch: Die Lieferwege sind lang, Ware wie etwa Wirkstoffe werden oft monatelang im Voraus bestellt, die Hersteller produzieren nicht "just in time", also nicht erst dann, wenn die Bestellung eingeht, und sie haben "ausreichend Lagerkapazitäten". "Wir werden die Folgen einer durch Covid-19 bedingten Produktionsstörung frühestens im Sommer zu spüren bekommen." Und ob es dann zu Engpässen komme, sei schwer abzusehen, so die Sprecherin. Auf lange Sicht hänge viel davon ab, wie lange Zulieferer ausfielen und der Frachtverkehr beeinträchtigt sei, teilt ein Teva-Sprecher mit. 70 Prozent der Endprodukte für den deutschen Marktbedarf würden in eigenen Werken in Deutschland hergestellt. Etwa die Hälfte der Wirkstoffe stamme aus Teva-Werken außerhalb Deutschlands, der Rest wird zugekauft.

Auch Morris Hosseini hat keine Kenntnisse von "existierenden Lieferengpässen in Deutschland". Allerdings sieht der Pharma-Experte des Beratungsunternehmens Roland Berger "erste Alarmsignale". So habe Indien vergangene Woche erste Exportbeschränkungen für Wirkstoffe beschlossen, darunter auch versorgungsrelevante Antibiotika, weil mittlerweile selbst indische Hersteller rund 80 Prozent ihrer Wirkstoffe aus China bezögen. "Ein Ausfall Indiens als Exporteur würde die Sachlage sicher verschärfen, da Indien ein sehr relevanter Exporteur für versorgungsrelevante generische Arzneimittel ist", so Hosseini. Auch die USA seien von Wirkstoffen aus China abhängig. Hosseini verweist auf ein Gutachten der US-Arzneimittelbehörde FDA, dem zufolge es eine direkte Korrelation zwischen niedrigem Erstattungspreis bei Generika und Lieferengpässen gebe.

Stefan Oschmann, Vorstandschef des Dax-Konzerns Merck aus Darmstadt, erwartet, dass die Infektionswelle im ersten Quartal ihren Höhepunkt erreicht und im zweiten Quartal "abklingt". Unter dieser im Februar gemachten Annahme könnte der China-Effekt ein Prozent Umsatzwachstum kosten. Insgesamt geht der Konzern von "solidem" Wachstum aus. Das Unternehmen, das neben Arzneimitteln auch Laborgeräte und Produkte für die Halbleiterindustrie herstellt, hat mehrere Szenarien durchgespielt. Sollte sich die Krise global ausweiten, werde Merck die Prognose anpassen müssen. Das sei aber für Merck "nicht das wahrscheinlichste" Szenario, sagte Oschmann. Der Konzern beschäftige in China rund 4000 Mitarbeiter, die aufgefordert gewesen seien, zu Hause zu bleiben mit Ausnahme von 400 für die Produktion kritischen Beschäftigten. Seid dieser Woche kehrten die Mitarbeiter auf freiwilliger Basis wieder in die Büros zurück.

Oschmann schließt dennoch nicht aus, dass es in Einzelfällen zu Lieferengpässen kommen könne. Im Augenblick gebe es aber keinen Grund zur Besorgnis. Viele der neuen Produkte, die Merck herstelle, seien Biologika, also biotechnologisch hergestellte Medikamente. "Da sind wir nicht auf China angewiesen, da ist China mehr auf uns angewiesen", so der Vorstandschef. "Wir sind auch in der Lage, Wirkstoffe selbst herzustellen." Die Thematik treffe die Hersteller von Generika stärker, da in China, aber auch Indien vor allem Hilfsstoffe hergestellt würden. Sein Geschäft mit Nachahmerprodukten hat Merck schon vor vielen Jahren verkauft.