Essay von Simon Groß

Es ist noch nicht lange her, dass dieses Selfie durch die Medien ging. Entstanden im September 2021, kurz nach den Bundestagswahlen. Auf dem Bild zu sehen: vier Menschen, die bis dato nicht für gegenseitige Zuneigung bekannt waren, zumindest nicht, wenn es um ihre politischen Ansichten ging – FDP-Parteichef Christian Lindner, sein damaliger Generalsekretär Volker Wissing und die früheren Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Jetzt aber schauten sie gemeinsam in die Kamera, als würden sie gleich weiter in die nächste Bar ziehen. Alle vier posteten das Bild auf ihren Instagram-Profilen, die begleitenden Worte dazu waren abgesprochen. „Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“