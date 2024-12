Von Vivien Timmler, Berlin

Es war ein Mittwoch der Entscheidungen für die Deutsche Bahn. Seit Wochen kämpft sie um die Auszahlung von Geldern in Milliardenhöhe, ohne die sie einen Teil ihrer Sanierungspläne begraben müsste. Parallel dazu feilt sie an ihrem großen Sanierungsplan „S3“, mit dem Bahnchef Richard Lutz den Konzern wieder in die Spur bringen will. Zu beiden Themen sollte am Mittwoch eine Richtungsentscheidung fallen: die eine im Haushaltsausschuss des Bundestages, die andere im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn (DB).