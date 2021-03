Gender Pay Gap:Weniger Gehalt, höhere Zinsen

Frauen arbeiten oft in schlechter bezahlten Branchen und sind öfter in Teilzeit tätig. Das hat auch Folgen bei der Bank: Sich Geld zu leihen, ist für Frauen teurer als für Männer.

Von Felicitas Wilke

An so manche Ungerechtigkeit hat man sich als Frau schon gewöhnt. Ein pinkfarbener Einwegrasierer ist im Einzelhandel oft teurer als ein blauer, weil, na, weil halt. Hilft sich Frau eben selbst und greift zum blauen. Doch nicht für jedes Übel stehen so pragmatische Lösungen bereit. Dazu gehört auch das, was Verivox gerade ausgerechnet hat. Das Vergleichsportal hat alle Ratenkredite durchleuchtet, die im Jahr 2020 über die Plattform abgeschlossen wurden, und herausgefunden: Im Mittel mussten Frauen für ihren Kredit 3,39 Prozent an Zinsen zahlen, männliche Kreditnehmer hingegen nur 3,15 Prozent. Sich Geld zu leihen, ist für Frauen also um acht Prozent teurer als für Männer.