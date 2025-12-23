Zum Hauptinhalt springen

Retro-BoomWarum junge Menschen alte Technik lieben

Lesezeit: 3 Min.

Junge Menschen wollen nicht nur digitalen Sound aus dem Netz hören - analoge Tonträger sind wieder gefragt.
Junge Menschen wollen nicht nur digitalen Sound aus dem Netz hören - analoge Tonträger sind wieder gefragt. (Foto: Manu Reyes/imago images/Westend61)

Kameras, Musikkassetten und Konsolen: Die Gen Z kauft Technik, die älter ist als sie selbst. Ausgerechnet Digital Natives sehnen sich nach einer vordigitalen Zeit, die sie selbst nie erlebt haben.

Von Simon Berlin

Im Jahr 1995 sang Dirk von Lotzow einen Slogan, der im Rückblick wirkt wie eine Prophezeiung: „Digital ist besser“. Das gleichnamige Album der deutschen Band Tocotronic drückte das Lebensgefühl der Millennials aus. Sie kauften PCs und Digitalkameras, brannten Musik auf CDs und wagten sich mit AOL ins wilde, weite Internet. Schnell konnte man sich ein analoges Leben kaum noch vorstellen.

Zur SZ-Startseite

ExklusivEinkommensteuer
:2026 wird kein gutes Jahr für das Nettogehalt

Neue Berechnungen zeigen: Bei unteren und mittleren Gehältern bleibt netto vom Brutto kaum mehr übrig. Gut- und Topverdiener erhalten wegen der höheren Sozialabgaben zum Teil deutlich weniger.

SZ PlusVon Thomas Öchsner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite