Im Jahr 1995 sang Dirk von Lotzow einen Slogan, der im Rückblick wirkt wie eine Prophezeiung: „Digital ist besser“. Das gleichnamige Album der deutschen Band Tocotronic drückte das Lebensgefühl der Millennials aus. Sie kauften PCs und Digitalkameras, brannten Musik auf CDs und wagten sich mit AOL ins wilde, weite Internet. Schnell konnte man sich ein analoges Leben kaum noch vorstellen.
Retro-BoomWarum junge Menschen alte Technik lieben
Lesezeit: 3 Min.
Kameras, Musikkassetten und Konsolen: Die Gen Z kauft Technik, die älter ist als sie selbst. Ausgerechnet Digital Natives sehnen sich nach einer vordigitalen Zeit, die sie selbst nie erlebt haben.
Von Simon Berlin
Exklusiv
Einkommensteuer:2026 wird kein gutes Jahr für das Nettogehalt
Neue Berechnungen zeigen: Bei unteren und mittleren Gehältern bleibt netto vom Brutto kaum mehr übrig. Gut- und Topverdiener erhalten wegen der höheren Sozialabgaben zum Teil deutlich weniger.
Lesen Sie mehr zum Thema