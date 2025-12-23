Im Jahr 1995 sang Dirk von Lotzow einen Slogan, der im Rückblick wirkt wie eine Prophezeiung: „Digital ist besser“. Das gleichnamige Album der deutschen Band Tocotronic drückte das Lebensgefühl der Millennials aus. Sie kauften PCs und Digitalkameras, brannten Musik auf CDs und wagten sich mit AOL ins wilde, weite Internet. Schnell konnte man sich ein analoges Leben kaum noch vorstellen.