Von Michael Kläsgen

Kaufland versucht es mit K-Pop, also mit einem südkoreanischen Schlager. Mit so einem Musikvideo will der deutsche Lebensmittel-Discounter die Generation Z umgarnen. Jene, für Geschäftstreibende rätselhaft-faszinierende Altersgruppe der zwischen 1995 und 2010 Geborenen. "Watch out for the K", trällern in dem Clip junge Asiatinnen und meinen damit das Kaufland-K.