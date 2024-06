Von Thomas Öchsner

Jahrelang zählten offene Immobilienfonds zu den Lieblingen vorsichtiger Sparer. Etliche Milliarden Euro an Anlegergeld stecken in den Fonds, mit denen sich Bankkunden schon mit 25 Euro im Monat an Gewerbe- und Wohnimmobilien beteiligen können. Doch die guten Zeiten für die früheren Verkaufsschlager sind erst einmal vorbei: Die Renditen der Fonds sind stark gesunken. Mehr und mehr Anleger wollen ihre Anteile loswerden. Das zeigt eine neue Studie der Ratingagentur Scope. Was die Immobilien jetzt noch bringen und warum die Risiken größer werden – die wichtigsten Fragen und Antworten.