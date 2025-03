Von Harald Freiberger

Viel mag die vielleicht 50 Jahre Frau nicht sagen, die am Donnerstagnachmittag mit ihrer Freundin in der Warteschlange des Münchner Goldhändlers Pro Aurum steht. Aber ein Stichwort kann sie geben: „Es ist wegen der wirtschaftlichen Lage“, sagt sie. Was sie damit genau meine? „Naja, schauen Sie sich an, was da draußen los ist: nichts als Kriege und Krisen.“ Deshalb sei sie jetzt hier, um Gold zu kaufen, zur persönlichen Sicherheit in unsicheren Zeiten.