In Großstädten wie New York leiden die Bewohner unter schlechter Luft. Aber kann man mit Investitionen in grüne Fonds wirklich etwas gegen Luftverschmutzung tun?

Die große Nachricht des Tages hatte Bill de Blasio auf einem kleinen Zettel notiert. Die Pensionsfonds seiner Stadt, sagte der Bürgermeister der Millionenmetropole New York, werden künftig nicht mehr in Ölfirmen investieren. Vorher hatte sich de Blasio eigens noch eine grüne Krawatte umgebunden, er wollte schließlich ein Signal setzen. "Über Jahrzehnte haben Ölriesen die Umwelt ruiniert", rief er nun in den Saal. Nachdem der Klimawandel die Stadt mit Hurrikan Sandy ins Herz getroffen hatte, sollte aus dem Gemeindesaal, 120 Warren Street, ein Wirbelsturm in die Welt gehen. Ein finanzieller Wirbelsturm.