Lebensmittel, Strom, Benzin - alles wird gerade teurer. Und dann sind da noch die Negativzinsen. Was dahinter steckt und was Sparer tun können.

Von Harald Freiberger und Andreas Jalsovec

Selten in der Geschichte der Bundesrepublik haben Sparer so viel Geld verloren. Sie leiden derzeit doppelt: Auf der einen Seite steigen die Preise so stark wie seit 28 Jahren nicht, das heißt, das Ersparte verliert automatisch an Wert. Auf der anderen Seite sinken die Zinsen noch weiter, immer mehr Banken verschärfen die Negativzinsen.