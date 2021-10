Die sogenannte Gender Pension Gap, also der Unterschied zwischen der durchschnittlichen Rente der Männer und der Frauen, liegt in Deutschland bei 59,6 Prozent. (Illustration: Filip Fröhlich)

Von Paulina Würminghausen

Manchmal sind es stille Beobachtungen, die ein ganzes Leben prägen können. In Helma Sicks Fall ging es um eine Nachbarin in dem kleinen Dorf, in dem sie aufwuchs. Jene war verheiratet mit einen Alkoholiker, der sie regelmäßig schlug. Alle wussten davon, keiner konnte etwas dagegen tun. Die Frau selbst vor allem nicht, denn sie war von ihm finanziell abhängig. Was hier wie eine solitäre Horrorstory klingt, zeichnete im letzten Jahrhundert den Alltag vieler Frauen. Die traumatisierten Kriegsheimkehrer, die einseitige Rollenverteilung, das kapitalistische Wirtschaftswunder. Noch bis heute unterstützt das heteronormativ geprägte deutsche Steuersystem die Versorgerehe durch das Ehegattensplitting: Einer, meistens der Mann, verdient wesentlich mehr als die andere, meistens die Frau - das wird mit Steuervergünstigungen belohnt.