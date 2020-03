Spätestens seit es für Tages- und Festgeld nur noch Minizinsen gibt, führt für langfristig orientierte Anleger kaum ein Weg an Aktien vorbei. Was dabei zu beachten ist.

Das neuartige Coronavirus hat derzeit auch die Aktienmärkte fest im Griff. Seit Mitte Februar ist der deutsche Leitindex Dax um gut 13 Prozent auf 11700 Zähler gefallen, das ist der tiefste Stand seit September 2019. Zugleich sind die Kurse an den Aktienmärkten jahrelang nach oben gegangen. Gut möglich also, dass es in nächster Zeit weiter bergab geht. Die eine oder der andere, die bislang von Aktien oder Aktienfonds lieber die Finger gelassen haben, mögen sich dadurch bestätigt fühlen. Die Kursverluste wegen Corona machen nicht gerade Lust auf Investments an der Börse. Aber liegt man damit richtig? Und ist nicht gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg an der Börse?