Wer in einzelne Aktien investiert, geht ein hohes Risiko ein, zeigt eine aktuelle Analyse. Was Anleger tun sollten und was das für ETFs bedeutet.

Von Harald Freiberger

Es gibt einen bekannten Börsenspruch, der auf den Punkt bringt, wie riskant es ist, in einzelne Aktien zu investieren. "Man soll nicht alle Eier in einen Korb legen", lautet er. Schließlich kann jede Aktie aus irgendeinem beliebigen Grund stark fallen, so wie ein Korb. Und wenn dann da alle Eier drin liegen, die man hat - sprich das komplette Geld - dann ist alles kaputt. Wer an der Börse investiert, sollte seine Eier deshalb auf viele Körbe verteilen, sein Geld also in viele einzelne Aktien investieren. "Breit streuen" oder "diversifizieren", heißt es im Börsenjargon.