22. Oktober 2018, 18:52 Uhr Geldanlage Scheine im Kühlschrank

Einer Umfrage zufolge bunkert jeder vierte Deutsche Bargeld bei sich zuhause. Das mag zwar psychologisch verständlich sein, aus finanzieller Sicht gibt es jedoch bessere Möglichkeiten zu sparen.

Von Veronika Wulf, Berlin

Dass die Deutschen verliebt sind in ihr Bargeld, ist bekannt. Und das offenbar so sehr, dass eine wachsende Anzahl von ihnen es nicht einmal mehr auf zinslosen Girokonten herumliegen lässt, sondern gleich in der eigenen Wohnung. Fast jeder vierte Sparer in Deutschland wählt inzwischen diese "Anlageform", hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Postbank ergeben. Bei den 16- bis 29-Jährigen ist es sogar die beliebteste Sparmethode, jeder Zweite nutzt sie.

Die beliebteste Sparmethode unter allen Sparern ist ...