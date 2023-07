Geldanlage:Der Kauf von Aktien wird teurer

Von Harald Freiberger

Deutschland ist in den vergangenen Jahren zum Aktienland geworden. Gerade junge Leute investieren inzwischen viel stärker an der Börse, als es frühere Generationen taten. Sie kaufen einzelne Aktien und ETFs, also Fonds, mit denen sich breit gestreut in Aktien investieren lässt, oft über einen monatlichen Sparplan. Der Wandel wurde von sogenannten Neobrokern angestoßen, die günstigen Börsenhandel ermöglichen. Bei Anbietern wie Trade Republic, Justtrade oder Smartbroker kostet eine Aktienorder gar nichts mehr oder nur einen Euro. Auf diese Weise haben sie in Deutschland Millionen Kunden gefunden. Es ist die größte Umwälzung beim Aktienkauf seit Jahrzehnten.