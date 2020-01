Hermann Simon berät Firmen dabei, den richtigen Preis zu finden. Seine Bücher über "Hidden Champions" sind Bestseller. Im September wurde Simon als erster Deutscher in die "Thinkers 50 Hall of Fame" der weltweit wichtigsten Managementdenker aufgenommen. Geboren wurde er auf einem Bauernhof in der Eifel. Das hat ihn geprägt.

Hermann Simon, 72, will erst das alte Bauernhaus in Hasborn in der Eifel zeigen, in dem er im Winter 1947 geboren wurde. An die Wohnräume schloss sich der Pferdestall an, dann die Tenne, dann der Kuhstall und dann der Schweinestall. Simon hat in Bonn und Köln Volks- und Betriebswirtschaft studiert, lehrte an der Universität Bielefeld und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. 1995 gab er seine Professur auf, um sich ganz seiner Mitte der 80er-Jahre gegründeten Beratungsfirma Simon-Kucher & Partners zu widmen. Sie berät Firmen dabei, den richtigen Preis für Produkte zu finden. Manche nennen Simon den "Preispapst". Seine Bücher über "Hidden Champions", die deutschen Weltmarktführer, wurden in fast 30 Sprachen übersetzt und sind Bestseller.