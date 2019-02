15. Februar 2019, 09:39 Uhr Geldanlage Maschine schlägt Mensch

Robo Advisors legen das Ersparte der Menschen automatisiert an. Sie leiden zwar auch etwas unter dem Kurseinbruch der Aktien. Aber: Sie schneiden besser ab als die von Fondsmanager verwalteten Aktienfonds.

Von Harald Freiberger

Moderne Chefs tragen keinen Kragen. Mit Sweatshirt sitzen Erik Podzuweit und Florian Prucker im Meeting Room ihres Unternehmens in der Münchner Prinzregentenstraße. Sie sind die Gründer von Scalable, dem mit Abstand erfolgreichsten Robo Advisor in Deutschland. So werden die jungen Fintech-Unternehmen genannt, die das Geld von Anlegern teilweise automatisiert über Algorithmen verwalten, das Wort "Robo" kommt von Roboter.

Seit Podzuweit und Prucker im Jahr 2015 mit Scalable loslegten, ging es immer nur aufwärts. Die Aktienkurse stiegen und mit ihnen ...